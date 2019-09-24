أطفال دور تحفيظ القرآن يتعرفون على بطولات المؤسس في اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

احتفت دور تحفيظ القرآن الكريم بجمعية خيركم بجدة باليوم الوطني الـ 89 حيث شارك الأطفال معلماتهم الفعاليات المقامة بهذه المناسبة الغالية.

ففي دور الثبات و الارتقاء والأنفال لتحفيظ القرآن احتفى الأشبال والزهرات بمشاركة معلماتهم باليوم الوطني حيث رفعوا علم المملكة ورددوا النشيد الوطني ، فيما قامت إدارة المدرسة بتوزيع الحلوى والتي حملت شعار المملكة على الأطفال ، والذين بدورهم عبروا بسعادتهم بفعاليات هذا اليوم البهيج.

وفي دور الكوثر والبساتين والخلد و خديجة بنت خويلد – رضي الله عنها – لتحفيظ القرآن الكريم شاهد الأطفال عرضا تعريفياً عن اليوم الوطني ورحلة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – لتوحيد المملكة وتغلبه على الصعوبات من أجل أن يبني وطناً ينعم فيه الجميع بالأمن والرخاء ، بعدها قام الطلاب والطالبات بكتابة رسائل وعبارات تحمل الشكر والثناء لولاة الأمر – حفظهم الله – على ما قدموه تجاه وطنهم وشعبهم.

وفي السياق نفسه ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن اليوم الوطني يعد يوماً عظيماً لما سطره من بطولات وتضحيات لتوحيد هذا الوطن الغالي – قبلة المسلمين – ، وهو مناسبة سعيدة لكافة أبناء وبنات الوطن ، ولزاما وجب علينا أن نعرّف طلاب وطالبات حلقات القرآن بسيرة المؤسس – طيب الله ثراه – ورحلته المباركة لجمع أهل الجزيرة العربية تحت راية التوحيد ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الوطن من كيد الكائدين ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.