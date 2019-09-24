بالفيديو.. إعصار هيكا يتسبب في تعليق الدراسة بسلطة عُمان

مسقط(صدى):

تسبب إعصار «هيكا» الذي يضرب بعض المدن في سلطة عُمان، في تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

وأكدت الأرصاد العُنمانية، اقتراب مركز الحالة المدارية «هيكا» من عبور المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح النشطة على «مصيرة، محوت، الدقم، جهلان بني بو حسن، وهيما».

ومن المتوقع أن يصل الإعصار الذي تم تصنيفه من الدرجة الأولى، إلى عدة مناطق أخرى في السلطنة خلال الساعات المقبلة، وسط حالة يقظة شديدة.

وأعلنت اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة، حالة من الاستنفار في جميع محافظات الوسطىو محافظتي جنوب وشمال الشرقية؛ استعدادًا لاستقبال «هيكا».