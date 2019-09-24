الزكاة والدخل تدعو المنشآت المتجاوزة توريداتها السنوية 40 مليون لتقديم إقراراتها الضريبية

علي القحطاني(صدى):

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر أغسطس 2019م، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ويتوجَّب على المنشآت، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، حسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تقديم إقراراتها الضريبية شهريًا، قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر أغسطس من هذا العام قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقالت هيئة الزكاة والدخل، إنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية، التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة؛ شريطة إخطار الهيئة بذلك، خلال مدة أقصاها 20 يومًا من تاريخ علمه بالخطأ.

ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وأكَّدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم المنشأة للإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعيَّن على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر، أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.