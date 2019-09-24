السفارة السعودية لدى النيبال تحتفي باليوم الوطني 89

بدر الجهني (صدى):

أقام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال الاستاذ مساعد بن سليمان المرواني مساء يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019م حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية ،

حضره ممثلاً عن حكومة نيبال فخامة نائب رئيس جمهورية نيبال السيد/ نندا بهادور بون، وحضر الحفل عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء من مجلس النواب ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومسؤولين من المنظمات الغير حكومية ونشطاء حقوقين و إعلاميين وكبار الشخصيات من المجتمع النيبالي.