السفارة السعودية لدى النيبال تحتفي باليوم الوطني 89
أقام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال الاستاذ مساعد بن سليمان المرواني مساء يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019م حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية ،
حضره ممثلاً عن حكومة نيبال فخامة نائب رئيس جمهورية نيبال السيد/ نندا بهادور بون، وحضر الحفل عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء من مجلس النواب ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومسؤولين من المنظمات الغير حكومية ونشطاء حقوقين و إعلاميين وكبار الشخصيات من المجتمع النيبالي.
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