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بأوبريت وطني وألعاب نارية أضم تحتفي باليوم الوطني التاسع والثمانون

بأوبريت وطني وألعاب نارية أضم تحتفي باليوم الوطني التاسع والثمانون
حامد العمري(صدى):

أقامت بلدية محافظة أضم، مساء أمس احتفالاً مميزاً بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانون لليوم الوطني ، بدأ باستقبال مديري الإدارات الحكومية، وعلى رأسهم المحافظ ومشايخ القبائل والأعيان والفرق المشاركة .

أقيم الحفل بملعب البلدية الكائن بحي العزيزية ، والذي تمّ تجهيزه بالكامل من منصّة وإنارات وصوتيات ، ليظهر الحفل بالشكل اللائق ، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم وكلمة الأهالي ثم كلمة المحافظ.

تخلل الحفل قصائد بهذه المناسبة بين فصحى ونبطية ، بالإضافة إلى فقرة للألعاب النارية واختتم الحفل بأوبريت احتفالاً باليوم الوطني، ولاقى الحفل نجاحاً واستحساناً من شرائح المجتمع كافة .

يُذكر أن بلدية محافظة أضم كانت تعمل منذُ أسبوعين على تهيئة الشوارع والميادين ، من خلال تزيينها بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- كما تمّ تزيين الشوارع بالمحافظة والمراكز التابعة لها بالعلم السعودي وأعمدة الإنارة .

وتحرص بلدية محافظة أضم على المشاركات المجتمعية في جميع المناسبات ، لا سيما الوطنية وماتقدمة يعد من أهم واجباتها تجاه الوطن والمواطن .

 


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