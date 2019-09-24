باعتها بـ500 دولار.. نجمة شهيرة تتعرض للاغتصاب في وجود والدتها

واشنطن(صدى):

كشفت الفنانة العالمية ونجمة هوليوود الشهيرة ديمي مور البالغة 56 عامًا عن تعرضها للاغتصاب بموافقة والدتها التي باعتها مقابل 500 دولار وهي تبلغ 15 عامًا.

وقالت النجمة الأمريكية في مقابلة مع المذيعة الأمريكية الشّهيرة ” ديان سوير ” في برنامج ” صباح الخير يا أمريكا “: ” إدمان والدتي للكحول سبب في تعرضي للاغتصاب عندما كانت في الـ 15 من عمرها “.

ولفتت إلى أن والدتها باعتها لمغتصبها، مقابل 500 دولار، وتركته يغتصبها في منزلهما؛ لذلك شعرا بالخيانة الشّنيعة.

وذكرت : ” والدتي اعتادت اصطحابها إلى الحانات، للفت انتباه الرجال، وفي إحدى الليالي عادت من الحانة إلى المنزل لتجد رجلًا مسنًا ينتظرها في منزلها، ثمّ هاجمها واغتصبها “.

وتابعت: ” كان لديه مفتاح للمنزل، وقال لي كيف تشعرين بعدما تمّ بيعك بـ 500 دولار؟ ” ، مشيرًا إلى أنّ والدتها تلقّت هذا المبلغ مقابل اغتصابها.

وكشفت أنّ والدتها وزوجها كانا مدمنيْ كحول، وأن والدتها حاولت الانتحار عدّة مرّات، الأمر الذي اضطرّها لمحاولة إنقاذها ذات مرّة بإخراج الحبوب من فمها، وهي مجرّد طفلة.