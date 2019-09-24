بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والتعاون.. والأسعار تبدأ بـ 40 ريال

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والتعاون المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد النادي أن التذاكر تباع من خلال موقعه الإلكتروني، وجاءت الأسعار كالتالي:

فئة البلاتيني عائلات بـ1000 ريال، وبلاتيني أفراد بمبلغ 1200 ريال، أما فئة بلاتيني أفراد بلس بـ2000 ريال، وجاءت أسعار تذاكر المنصة عائلات فضي بمبلغ 500 ريال، بينما حُددت أسعار المنصة أفراد فضي بـ600 ريال، فيما جاءت قيمة المنصة عائلات ذهبي بـ750 ريال وأفراد ذهبي بـ800 ريال.

فيما حددت قيمة تذاكر الفئة E بـ100 ريال، والفئة F وD بـ75 ريال، فيما جاء سعر تذاكر الفئات A، وB، وC، وG، وH بـ40 ريال.