السجائر الإلكترونية تحصد المزيد من الأرواح في أمريكا

واشنطن(صدى):

ارتفعت حالات الوفاة؛ إثر تدخين السجائر الإلكترونية في أمريكا؛ لتصل إلى 9 حالات حتى الأن.

وقالت تقارير صحية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنه تم تسجيل تاسع حالة وفاة؛ بسبب مرض رئوي ناجم عن تدخين السيجارة الإلكترونية.

ولفتت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، إلى أن الحالة التاسعة تعود لرجل في الخمسينيات من العمر، وهو من ولاية كانساس، وكان قد أبلغ عن اضطرابات صحية عقب التدخين.

وتوفيت امرأة تجاوزت سن الخمسين،في سبتمبر الجاري؛ إثر إصابتها بمتاعب صحية عقب تدخين السيجارة الإلكترونية.

وأظهرت البيانات الصحية في الولايات المتحدة، إلى أن عدد من دخلوا المستشفى بسبب السيجارة الإلكترونية، وصل إلى 530 شخصا، في 38 ولاية، بحلول الخميس الماضي.

وارتفعت مبيعات السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، بنسبة 800 %، بين عامي 2017 و2018، حيث يرتفع الإقبال عليها بين المراهقين والشبان والمدخنين، الذين يبحثون عن بديل للسجائر العادية.

ودعت الجمعية الطبية الأمريكية، إلى الكف عن تدخين أي نوع من أنواع السجائر الإلكترونية، “إلى أن تتوافر للعلماء معلومات أفضل” عن سبب إصابة مئات الأشخاص بأمراض رئوية ووفاة عدد منهم.