أسرة تقتل ابنتها شنقا وترميها في النفايات

بغداد(صدى):

شهدت محافظة كربلاء العراقية ، جريمة مروعة ، حيث أقدمت أسرة عراقية على قتل ابنتها البالغة من العمر 23 عاماً شنقاً ورموها في النفايات .

وكانت أعلنت شرطة محافظة كربلاء، في بيان إعلامي أمس ، أنه تم العثور على فتاة ، تم قتلها شنقًا وإطلاق النار عليها ورميها في منطقة تجاوز حي النضال، وتم تشكيل فريق عمل أمني للوقوف على ملابسات الحادث“.

وأضافت أنه بعد جمع المعلومات الاستخباراتية الكاملة وبعد جمع الأدلة والقرائن تم التوصل إلى مرتكبي الجريمة وإلقاء القبض عليهم خلال ساعة من ارتكابهم جريمة قتل ابنتهم غسلًا للعار ، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لنيل جزائهم العادل.