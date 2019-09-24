جمعية توادّ تحتفي بيوم الوطن بطريقتها الخاصة

هناء سعود(صدى):

احتفت جمعية توادّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف بطريقتها الخاصة في ذكرى اليوم الوطني السعودي ٨٩ الذي يوافق ٢٣ سبتمبر من كل عام، حيث أطلقت عدد من المبادرات المجتمعية في هذا اليوم منها مبادرة ( صورة تذكارية مع الأسرة) التي تم تنفيذها في منتزة النخيل بمدينة سكاكا .

كما نفذت مبادرة بتقديم التوزيعات على القادمين من رحلات دولية في مطار الجوف.

ومن المبادرات المجتمعية التي نفذتها مبادرة ( ميلادك ميلادي) وهي عبارة عن تقديم توزيعات تهنئة للمواليد اللذين صادف ميلادهم ميلاد اليوم الوطني ٨٩ وتاريخ ( ٢٣ سبتمبر) في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، وقد كان للمبادرات أصداء رائعة وشكر العديد من الأسر والمواطنين جمعية توادّ بالجوف على هذه المبادرات المجتمعية والوطنية التي تنم عن حب الوطن وتسعد المجتمع.