فيتوريا يستبعد جوليانو وأحمد موسى من القائمة قبل ملاقاة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، عن استبعاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر الأول ، للبرازيلي جوليانو بالإضافة للنيجيري احمد موسى من القائمة المغادرة لمدينة جدة لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن قمة مواجهات الأسبوع الـ4 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء استبعاد فيتوريا جوليانو من خياراته بعدما اكدت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق في العضلة الضامة واحتمالية عدم تواجده في مواجهتي الأهلي والفيصلي على التوالي وهو من غاب عن موقعة الحزم الأخيرة.

في المقابل لا يزال موسى يعانى من مشكلة بالرباط الجانبي للركبة وهي الإصابة التي غيبته منذ أواخر الشهر الماضي وسيتم تأجيل عودته حتى بداية الأسبوع السادس من الدوري المحلي.

ورغم فوز النصر تحت قيادة فيتوريا باللقب في العام الفائت الا ان المدرب يقع تحت الضغوط بسبب سلسلة النتائج غير المقنعة عقب الخروج الآسيوي والتعادل مع الشباب والهزيمة من الحزم دوريا.