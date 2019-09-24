جدل حول حقيقة الحكم بجلد وسجن رزوانا اليامي بسبب علاقة محظورة

جدة(صدى):

أثارت الإعلامية روزانا اليامي الجدل بعد انتشار أنباء عن صدور حكم المحكمة الجزائية بجدة، بسجنها سنةً واحدة مع دفع غرامةٍ تصل لـ 100 ألف ريال و 70 جلدة، وذلك على إثر قضية أخلاقية مع أحد مشاهير السوشال ميديا.

وجاء ذلك بعد خلافٍ شخصيٍ بينهما وصل إلى أقسام الشرطة، التي أحالتهما إلى النيابة العامة لأخذ أقوالهما ومن ثم للمحكمة لإصدار الحكم؛ حيث تقدم الشاب إلى الشرطة لتقديم شكوى ضدها.

ومع تطور الخلاف، أحضر كلا الطرفين الأدلة التي تثبت تورط الآخر بعلاقةٍ محظورة بينهما مما استدعى فتح التحقيق وإحالتهما للجهات ذات الإختصاص؛ فيما لا زالت هذه الأخبار قابلةً للنفي والتأكيد، وبإنتظار ظهور أحدهما لايضاحِ الأمر.