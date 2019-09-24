مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 115.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8069.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، وأسمنت العربية, والخزف السعودي، وأسيج، وأسمنت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأهلية، والأبحاث والتسويق، ودراية ريت، وشمس، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.04% و 2.06% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأسمنت نجران، والراجحي، وأسمنت الجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي, والإنماء، والانصالات، والدريس هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 11.94 نقطة ليقفل عند مستوى 3651.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 144 صفقة.