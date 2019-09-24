إيداع راتب شهر سبتمبر الخميس بدلا من الجمعة

نايف السالم(صدى):

كشفت أنباء، عن تقديم موعد إيداع راتب شهر سبتمبر في حسابات الموظفين في المملكة، ليكون بعد غد الخميس بدلاً من الجمعة؛ فيما بحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين في يوم الـ27 من كل الشهر الميلادي.

وفي السياق نفسه، يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم قبله أو تأخيره إلى يوم بعده إذا صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية، وخلال هذا الشهر، يصادف موعد صرف الراتب يوم الجمعة 27 سبتمبر، ولذلك فمن المقرر أن يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم الخميس 26 سبتمبر.

وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.