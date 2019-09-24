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«كلوب» يستبعد «صلاح » من لقاء كينز دونز

«كلوب» يستبعد «صلاح » من لقاء كينز دونز
ماجد محمد(صدى):

توقعت تقارير إعلامية غياب نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح عن لقاء ميلتون كينز دونز المنتظرة غداً الأربعاء ضمن بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .

وأرجعت ذلك إلى خطة كلوب خلال المباريات المقبلة ، إذ يهدف إلى إراحة اللاعبين الأساسيين والدفع بعناصر الصف الثاني ، من إجل إستعداد نجوم ليفربول لدوري أبطال أوروبا المقبلة .

وكان “صلاح ” قد حصل على المركز الرابع في ترتيب اللاعبين الأفضل عالمياً خلال الحفل الذي أقامه الفيفا أمس الإثنين برصيد 26 نقطة ، فيما حصل زميله ساديو ماني على المركز الخامس برصيد 23 نقطة .


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