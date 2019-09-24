مصرف الإنماء يحتفل باليوم الوطني 89 “همّة حتى القمّة”

طلال الغامدي(صدى):

ضمن احتفاليات الوطن بيوم الوطن أحتفل مصرف الإنماء باليوم الوطني التاسع والثمانون مع منسوبيه في الإدارة العامة وكذلك جميع فروع المصرف حول المملكة، وشارك المصرف باهداء الهدايا التذكارية بهذه المناسبة من خلال فروعه.

وبهذه المناسبة قدّم الرئيس التنفيذي للمصرف سعادة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، خالص تهانيه وتبريكاته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله وللشعب السعودي الأبي كافة بمناسبة اليوم الوطني متمنياً من المولى عزّ وجلّ أن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والرخاء ومزيد من التقدم والنماء والتطور.

جدير بالذكر أن مصرف الإنماء قد خصّص عدد من الفروع للعمل خلال اجازة اليوم الوطني لضمان استمرار تقديم خدمات مصرفية متكاملة في مختلف مدن المملكة الرئيسية،

بالإضافة إلى الخدمات الذاتية للمصرف والتي تعمل على مدار الساعة كإنترنت الإنماء وهاتف الإنماء وتطبيق الإنماء للأجهزة الذكية، والفرع الرقمي الذي يقدم باقة كبيرة من الخدمات المصرفية كفتح الحساب الجاري، إصدار وطباعة البطاقات، تحديث المعلومات، توثيق التوقيع الشخصي، إصدار فوري للشيكات المصرفية بالريال السعودي، طباعة دفتر شيكات، كشف حساب، شهادة الرصيد المصرفي، إثبات الإيداع للعمليات، وإضافة إلى «صراف الإنماء التفاعلي»

و«صراف الإنماء للفئات النقدية الصغيرة» و«جهاز الإيداع النقدي» للمؤسسات والشركات والعديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المعاصرة المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية التي تسعى لتلبية احتياجات شركاء الإنماء والمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء المملكة العربية السعودية.