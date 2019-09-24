لاعب هلالي يفوز بنجومية الجولة الرابعة من الدوري

ماجد محمد(صدى):

فاز لاعب خط وسط نادي الهلال ، كارلوس إدواردو حسب التصويت الجماهيري لـ “دوري بلس” ، بنجومية الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

، حيث نال إدواردو 66% من نسبة أصوات جماهير والتي تجاوزت 23 ألف صوت.

وتفوق إدواردو على منافسه لوكاس بيدور لاعب الأهلي (14%) ومهاجم العدالة آليو سيسي (8,8%) ، فيما جاء حارس مرمى الحزم مليك عسله في المركز الرابع بـ 6,6%, ثم حارس مرمى الفيصلي مصطفى ملائكة بـ 3,1%, وأخيرا لاعب الوحدة كريغ غودين 1,1%.

ونجح كارلوس إدواردو في قيادة فريقه للفوز على الاتحاد في قمة مباريات الجولة, بتسجيله هدفين من أهداف الهلال الثالثة في المباراة.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ10 نقاط, وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه “الفيصلي”.