خطأ إليسا في معايدة الشعب السعودي يتحول لتراند بتويتر

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب خطأ في معايدتها للشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني للمملكة .

وكانت نشرت عبر حسابها على “تويتر” “تغريدة” جاء فيها: “أسمى معايدة لكل السعب السعودي بالعيد الوطني وانشالله دايماً بالازدهار والأمن والسلام”.

ولفتت الانتباه بارتكابها خطأ طباعياً عفوياً حيث استبدلت كلمة “الشعب” بالسعب. وهو ما ركزت عليه الكثير من التغريدات.

وأشارت إحدى المتابعات إلى أن الخطأ أصبح “تراند” وكتبت: “تراند السعب السعودي عشان إليسا غلطت وكتبت السعب بدل الشعب السعودي.غلطة كيبورد صارت ترند ياقوية” ، وردت الفنانة بتعليق أشارت فيه إلى أن ردود الفعل على الخطأ جعلتها تضحك في بداية النهار.