سبب فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة

نواف السالم(صدى):

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في الفوز جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2019 للمرة السادسة متفوقاً على غريمه “رونالدو” نجم اليفوفنتوس وهداف ريال مدريد السابق الذي حصل عليها 5مرات .

وأكد المحللون الرياضيون أن هناك أسباب دفعت الفيفا لمنح ميسى تلك الجائزة للمرة السادسة وهي :

1- تتويج ميسي بلقب هداف الدوري الإسباني بعد تحقيقه 36 هدف .

2-فوز ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف بالدوريات الأوروبية .

3-حصوله على جائزة أفضل لاعب بدوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المنقضي .

4- تتويجه هداف للمسابقة القارية برصيد 12 هدف وصنع ثلاثة ، وحصوله على لقب أفضل لاعب بالبطولة وأفضل مهاجم .

وحاز ميسي على العديد من الألقاب والأرقام الفردية في موسم 2018-2019 ، مساهماً في 73 هدف خلال 50 مباراه منها تحقيق 51 هدف وصنع 22 هدف آخر .

إقرأ أيضاً :