وفاة طفل وعمته إثر صاعقة كهربائية بالرياض
توفي طفل وعمته أمس الإثنين بمدينة الرياض إثر تعرضهما للصعق الكهربائي في حادث مفجع .
وقال المواطن والد الطفل أن الضحيتين كانا في حديقة الملك عبد الله بالرياض ، وتدحرجت الكرة من الطفل أثناء لهوه بها إلى نافورة الحديقة وتعرض للتيار الكهربائي عندما كان يحاول إستعادة كرته مما تسبب في وفاته .
وأضاف أن عمته هي الأخرى لحقت به حينما كانت تحاول إنقاذه .
وكان جموع المصلين بجامع الراجحي قد أدوا صلاة الجنازة على الفقيدين –يرحمهما الله- ، عصر أمس الإثنين داعين الله تعالى أن يلهم والد الطفل الصبر والسلوان .
الغامدي[ عدد التعليقات: 1242 ] نشر منذ 27 دقيقة
اي إهمال هذا من يأخذ بحقهم؟؟؟؟؟؟؟؟