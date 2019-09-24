وفاة طفل وعمته إثر صاعقة كهربائية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

توفي طفل وعمته أمس الإثنين بمدينة الرياض إثر تعرضهما للصعق الكهربائي في حادث مفجع .

وقال المواطن والد الطفل أن الضحيتين كانا في حديقة الملك عبد الله بالرياض ، وتدحرجت الكرة من الطفل أثناء لهوه بها إلى نافورة الحديقة وتعرض للتيار الكهربائي عندما كان يحاول إستعادة كرته مما تسبب في وفاته .

وأضاف أن عمته هي الأخرى لحقت به حينما كانت تحاول إنقاذه .

وكان جموع المصلين بجامع الراجحي قد أدوا صلاة الجنازة على الفقيدين –يرحمهما الله- ، عصر أمس الإثنين داعين الله تعالى أن يلهم والد الطفل الصبر والسلوان .