  • الثلاثاء 24

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. وفاة طفل وعمته إثر صاعقة كهربائية بالرياض
  • نشر : منذ 42 دقيقة
  • 1٬889
  • 1
  • حوادث

وفاة طفل وعمته إثر صاعقة كهربائية بالرياض

وفاة طفل وعمته إثر صاعقة كهربائية بالرياض
حمود العنزي(صدى):

توفي طفل وعمته أمس الإثنين بمدينة الرياض إثر تعرضهما للصعق الكهربائي في حادث مفجع .

وقال المواطن والد الطفل أن الضحيتين كانا في حديقة الملك عبد الله بالرياض ، وتدحرجت الكرة من الطفل أثناء لهوه بها إلى نافورة الحديقة وتعرض للتيار الكهربائي عندما كان يحاول إستعادة كرته مما تسبب في وفاته .

وأضاف أن عمته هي الأخرى لحقت به حينما كانت تحاول إنقاذه .

وكان جموع المصلين بجامع الراجحي قد أدوا صلاة الجنازة على الفقيدين –يرحمهما الله- ، عصر أمس الإثنين داعين الله تعالى أن يلهم والد الطفل الصبر والسلوان .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1242 ] نشر منذ 27 دقيقة

اي إهمال هذا من يأخذ بحقهم؟؟؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *