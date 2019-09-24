والد ضحية حافلة الرياض يكشف تفاصيل جديدة حول وفاتها دهسا

عادل الحربي(صدى):

أعلن والد الطالبة المتوفية ليان، ضحية الحافلة بحي الشفاء بمدينة الرياض، عن تفاصيل جديدة حول وفاتها دهسًا حتى عجلات حافلة المدرسة.

وأوضح والد الطالبة ليان، أنه لن يتنازل عن حق ابنته التي توفت بسبب استهتار سائل الحافلة «يمني الجنسية» الذي أغلق الباب على عبائتها ثم دهسها،

وأكد أن السائق تم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم الاستعجال في تحرك الحافلة بعد نزول أي طالبة إلا بعد التأكد من نزولها تمامًا وابتعادها عن الحافلة، ولكن لم يُعير هذه التنبيهات أي اهتمام.

وقال «قبل يومين من الحادثة تم التنبيه والتأكيد على سائق الحافلة بعدم الاستعجال في التحرك، وفي يوم الحادثة كانت ليان الضحية، بشهادة بعض المعلمات والمعلمة المرافقة»، لافتًا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من وزارة التعليم أو إدارة تعليم الرياض لتقديم واجب العزاء سوى مدرستها ومكتب التعليم التابع للمدرسة.

وألقت الجهات الأمنية القبض على قائد حافلة طالبات تسبب في دهس الطالبة ليان، أثناء نزولها من الحافلة، إذ كشفت كاميرات المراقبة عن تفاصيل الحادثة المؤلمة.

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