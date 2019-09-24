وظائف لحديثي التخرج في شركة بوبا العربية بالخبر وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج، للعمل بالشركة بمدينة الخبر ومحافظة جدة .

الوظائف:

1- مسؤول أول جودة المبيعات (Sr. Officer – Sales Quality) (جدة) : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية ، لا يُشترط وجود خبرة سابقة ، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

2- مسؤول أول المبيعات الميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (Sr. Officer – SME Fieldsales) (الخبر): أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، درجة البكالوريوس فما فوق (لا يُشترط تخصص مُحدد) ، لا يُشترط وجود خبرة سابقة ، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الشركة ، إن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا