وزارة النقل تحتفل باليوم الوطني.. ومعالي الدلامي يهنئ القيادة

محمد السعران(صدى):

أقامت وزارة النقل في مقرها اليوم الثلاثاء الموافق 23/9/2019م احتفالًا بمناسبة الذكرى الـ89 لتوحيد المملكة العربية السعودية، بحضور معالي نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات وكافة منسوبيها.

وقال معالي الدلامي بهذه المناسبة: يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي في وزارة النقل، أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي كافة.

مؤكدًا أن ما تعيشه المملكة من رخاء واستقرار وتنمية على كافة الأصعدة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – هو انعكاس لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وبذل وعطاء على مدار السنين الماضية، وعلى لحمة وترابط الشعب السعودي مع قيادته الرشيدة، مشيرًا أن ما تحظى به كافة القطاعات بالمملكة، ووزارة النقل على وجه الخصوص كل عام من دعم سخي ومتابعة مستمرة، ساهمت ولله الحمد في رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة عدد وفيات الحوادث المرورية على الطرق التابعة لها في المملكة إلى نسبة بلغت 33% مقارنة بالعام الماضي.

وتوشح مبنى وزارة النقل بأعلام المملكة احتفالًا بهذه الذكرى الخالدة، كما قامت الوزارة ممثلة بفروعها في كافة مناطق المملكة بمشاركة الوطن فرحته بهذه الذكرى من خلال تزيين وإضاءة مرافقها، بلوحات تجسد مشاعر الحب والولاء والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء.