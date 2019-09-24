بومبيو: بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنت تورط إيران في هجوم أرامكو

واشنطن(صدى):

وجهت الولايات المتحدة الشكر لأصدقائها المقربين، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على إعلانهم الواضح لمسؤولية إيران وحدها عن أعمال الحرب ضد المملكة .

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن حرب إيران ضد المملكة لها تأثيرها على المنطقة والعالم، وذلك في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية.

وأضاف مايك بومبيو عبر حسابه الرسمي ، ” هذا سيعزز الدبلوماسية وقضية السلام، ونحث كل دولة على الانضمام إلى هذا الإدانة لأعمال إيران ” .