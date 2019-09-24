محمد العاصي: تركي آل الشيخ لديه خطة محكمة لتطوير ألميريا الإسباني

طلال الغامدي(صدى):

أظهر محمد العاصي المدير التنفيذي لفريق ألميريا الإسباني، حماسًا كبيرًا لتجربته الجديدة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، داخل الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وقال “العاصي” في حواره مع صحيفة “الباييس” الإسبانية، إنه يحلم بتحقيق طفرة مع الفريق الإسباني في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن لديه خطة كبيرة لتطوير النادي للوصول إلى الألقاب والإنجازات.

وأضاف أنه يملك ثقة كبيرة في النادي للصعود إلى الدوري الممتاز، خاصة مع وجود المستشار تركي آل الشيخ الذي يملك سجلًا ناجحًا مع الأندية التي تولى رئاستها.

وأشار “العاصي” إلى أن المستشار تركي آل الشيخ نجح في تولي رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم والهيئة الرياضية السعودية، بالإضافة للطفرة الكبيرة التي حققها في فريق بيراميدز المصري.

وأكمل أن مسيرة “آل الشيخ” في فريق بيراميدز تعد دفعة قوية لإدارة ألميريا، وذلك لنقل إنجازاته من المنطقة العربية إلى المنطقة الأوروبية.

ونوه “العاصي” أنه يعمل على زيادة شعبية الفريق في الفترة الحالية ونشره على مستوى العالم عن طريق تنفيذ العديد من الأفكار التسويقية الإبداعية، بجانب نتائج الفريق القوية التي وضعته في مكان آمن بالدوري.