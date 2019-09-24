وسط حضور غفير … محافظة تيماء تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

محمد السعران(صدى):

نظمت بلدية بمحافظة تيماء , احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 89 للمملكة ، تحت شعار “همة حتى القمة”، وذلك في ساحة بئر هداج.

بحضور محافظ تيماء الأستاذ / سعد بن نايف السديري ورئيس بلدية محافظة تيماء المهندس / سلامه بن هليل البلوي ومدارء الدوائر الحكومية والقيادات العسكرية وسط حضور جماهيري كبير.

حيث انطلق الحفل بمسيرة الهجن والخياله والمركبات الحكومية يرافقها عدد من الدوريات الأمنية حاملين ومتوشحين بأعلام الوطن.

بعدها عزف السلام الملكي إيذناً بإنطلاق مراسم الحفل الذي تضمن كلمة أهالي المحافظة رُفع خلالها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظهم الله -.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل شملت على الفنون الشعبية كالعرضة السعوديه وموروق الدحة قديماً وفقرات إنشادية وشيلات وطنية.

كما شملت الفقرات على مسابقة أفضل لوحة رسم ومسابقة الرسم على الوجه وأفضل صورة فوتوغرافية ، بالإضافة لأوبريت وطني وعرض مرئي.

الجدير بالذكر وزعت بلدية تيماء أكثر من ١٥٠٠ هدية على الحضور والأطفال بهذه المناسبة.

كما حرصت البلدية على تقديم فعاليات تعزز الروح الوطنية والإنتماء لهذا الوطن العظيم من خلال إظهار إنجازات الوطن وتاريخه ، بتغطية إعلامية مميزة لعدد من الصحف الورقية والإلكترونية.