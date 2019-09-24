مانشستر يونايتد يحدد خليفة سولشاير في قيادة الفريق

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف إيطالية ، أن مانشستر يونايتد حدد خليفة المدرب أولي جونار سولشاير في حال استمرار تدهور النتائج في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحف ، أنه ستعمل إدارة يونايتد على التعاقد مع مدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو أليجري، وهو ما قد يتم قبل انتهاء هذا الموسم بعد بداية فترة الفراغ في النادي منذ الفوز على تشيلسي في الجولة الافتتاحية من البريميرليج.

وارتبط أليجري بتدريب واحد من الأندية الأوروبية الكبيرة بعد رحيله عن يوفنتوس في الصيف، لكنه فضل أخذ قسطاً من الراحة بعد تولي أي مسؤولية خلال هذا الموسم ، فيما ، وسيكون منافس أليجري على خلافة سولشاير في منصب المدرب المقبل ليونايتد هو مدرب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان السابق لوران بلان والذي سبق له اللعب مع الشايطين الحمر في بداية الألفية الحالية.

يذكر أن مانشستر يونايتد حقق أسوأ انطلاقة في تاريخه منذ بداية حقبة البريميرليج، محققاً انتصارين في الجولات الـ6 الأولى، ليحصد 8 نقاط فقط.