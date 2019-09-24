وظيفة شاغرة في شركة المدفوعات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المدفوعات السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير المنتجات الرقمية Digital Product Manager).

وأوضحت الشركة، أن المهام الوظيفية: دعم وتسويق المنتجات الجديدة عن طريق وضع خطط متكاملة متزامنة بالتنسيق مع إدارة التسويق والمبيعات وإدارة العلاقات، إجراء أبحاث واكتشاف الفرص لتحديد اتجاهات السوق وفهم احتياجات ومتطلبات العملاء من أجل ضمان تصميم عروض المنتجات المتمركزة على العملاء.

وأضافت تطوير وإعداد ودراسات الجدوى للمنتجات الجديدة المحتملة، بما في ذلك وصف المنتج والهدف والتكاليف وعوامل النجاح والمخاطر والمنافسة المحتملة بالتنسيق مع مختلف أصحاب الإدارات الداخلية لضمان توفر التحليل الشامل والتوصيات المقدمة إلى الإدارة العليا والمنتج الجديد إلى اللجنة.

واشترطت درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات الإدارية والتقنية، خبرة مُناسبة في مجال ذات صلة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/09/24م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

وأشارت إلى أن، لمعرفة بقية الشروط والمهارات والمهام والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا