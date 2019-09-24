نوكيا تخترق السوق بهاتف عملاق

هلسنكي(صدى):

تستعد شركة نوكيا الفنلندية، إلى إطلاق هاتف جديد خارق، يمتاز ببطارية عملاقة وكاميرا هي الأولى من نوعها على مستوى الهواتف النقالة.

وكشف موقع «جي إس إم آرينا» التقني، عن تفاصيل ومواصفات هاتف نوكيا المرتقب والذي يحمل اسم «نوكيا ماكس برو إكستريم»، لافتًا إلى أنها دعمت هاتفها ببطارية خارقة بقدرة 7900 ميللي أمبير في الساعة.

كما يتميز هاتف «نوكيا ماكس برو إكستريم» بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تصل دقة تصويرها مجتمعة إلى 84، بمعدل «54 + 20 + 13»، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16.

وزودت الهاتف الجديد بمعالج من نوع «كوالكوم سنابدراغون 855» وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، كما دعمته بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع «سوبر أموليد» مدعومة بطبقة حماية مقاومة للكسر والخدش من نوع «جوريلا جلاس 6».

وأكدت الشركة أن هاتفها الجديد سيكون مقاومًا للماء والأتربة، إذ يمكنه البقاء نحو 24 ساعة تحت الماء على عمق مترين، على أن يتم طرحه بسعر تنافسي يصل إلى 850 يورو أي ما يعادل 934 دولارًا أمريكيًا.