اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو يوم الفخر وهو يوم الانتصار والتوحد، هو اليوم الذي نجح فيه الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله بتوحيد الأراضي السعودية،

هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء،

ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن تمر بنا هذه الذكرى المهمّة ونحن نتمتّع بالأمن والأمان ووطننا في مزيد من التطور والإنجازات.

وإن من فضل الله و نعمته على هذا الوطن المبارك , أن هيأ له قادة أوفياء , و حكاماً سادة , جعلوا رضا الله غايتهم , و مصلحة الوطن و المواطنين فوق كل اعتبار.

وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي وذلك من خلال الرؤية الطموحة 2030 والتي رأينا ثمارها وآتت أكلها فنسأله سبحانه أن يتمم لهذه الرؤية طموحها ليتحقق للشعب الرخاء الذي يستحقه.

كما نسأله أن ينصر جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا الذين يحتفون بيوم الوطن في ميادين العز والشرف، وأن نعود لمثل هذه الذكرى الغالية ونحن نعيش في تطور ونماء وعز وتمكين.