وصفة منزلية فعالة للتخلص من أمراض اللثة وحساسية الأسنان
تتسبب أمراض اللثة في ضعف عظام الأسنان والآلام المزعجة ، فضلاً عن الرائحة الكريهة للفم والنزيف وحساسية الأسنان .
وينصح موقع “لايف سترونغ” بمجموعة من الوصفات المنزلية للتخلص من أمراض اللثة وحساسية الأسنان على النحو التالي :
1-شرب الكثير من الماء ، للتخلص من البكتيريا وبقايا الطعام العالقة بالأسنان .
2- غسل الأسنان يومياً لمدة تتراوح بين 3-4 دقائق ، ومن الأفضل غسيلها بعد كل وجبة .
3-استخدام غسول الفم الذي يحتوي على تلك المكونات :
4-لا تستخدم فرشاة الأسنان لمدة تزيد عن 3 أشهر .
5-ضع فرشاه في مكتبك لتكن في المتناول .
6-عند شراء الفرشاه ، احرص أن تكون الشعيرات مكسورة أو منحنية .
وبشكل عام فإن الحرص على نظافة الأسنان مع تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم يمنع حساسيتها ووجود البكتيريا المسببة لأمراض اللثة .
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