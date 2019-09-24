وصفة منزلية فعالة للتخلص من أمراض اللثة وحساسية الأسنان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتسبب أمراض اللثة في ضعف عظام الأسنان والآلام المزعجة ، فضلاً عن الرائحة الكريهة للفم والنزيف وحساسية الأسنان .

وينصح موقع “لايف سترونغ” بمجموعة من الوصفات المنزلية للتخلص من أمراض اللثة وحساسية الأسنان على النحو التالي :

1-شرب الكثير من الماء ، للتخلص من البكتيريا وبقايا الطعام العالقة بالأسنان .

2- غسل الأسنان يومياً لمدة تتراوح بين 3-4 دقائق ، ومن الأفضل غسيلها بعد كل وجبة .

3-استخدام غسول الفم الذي يحتوي على تلك المكونات :

4-لا تستخدم فرشاة الأسنان لمدة تزيد عن 3 أشهر .

5-ضع فرشاه في مكتبك لتكن في المتناول .

6-عند شراء الفرشاه ، احرص أن تكون الشعيرات مكسورة أو منحنية .

وبشكل عام فإن الحرص على نظافة الأسنان مع تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم يمنع حساسيتها ووجود البكتيريا المسببة لأمراض اللثة .