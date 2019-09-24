  • الثلاثاء 24

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. وصفة منزلية فعالة للتخلص من أمراض اللثة وحساسية الأسنان

وصفة منزلية فعالة للتخلص من أمراض اللثة وحساسية الأسنان

وصفة منزلية فعالة للتخلص من أمراض اللثة وحساسية الأسنان
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتسبب أمراض اللثة في ضعف عظام الأسنان والآلام المزعجة ، فضلاً عن الرائحة الكريهة للفم والنزيف وحساسية الأسنان .

وينصح موقع “لايف سترونغ” بمجموعة من الوصفات المنزلية للتخلص من أمراض اللثة وحساسية الأسنان على النحو التالي :

1-شرب الكثير من الماء ، للتخلص من البكتيريا وبقايا الطعام العالقة بالأسنان .
2- غسل الأسنان يومياً لمدة تتراوح بين 3-4 دقائق ، ومن الأفضل غسيلها بعد كل وجبة .
3-استخدام غسول الفم الذي يحتوي على تلك المكونات :
4-لا تستخدم فرشاة الأسنان لمدة تزيد عن 3 أشهر .
5-ضع فرشاه في مكتبك لتكن في المتناول .
6-عند شراء الفرشاه ، احرص أن تكون الشعيرات مكسورة أو منحنية .

وبشكل عام فإن الحرص على نظافة الأسنان مع تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم يمنع حساسيتها ووجود البكتيريا المسببة لأمراض اللثة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *