” مختل ” يجبر زوجته وطفلته على السير فوق كسر الزجاج

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على ضرب وتعنيف زوجته وطفلته البالغة من العمر ٩ أعوام، حيث أجبرهما على السير فوق كسر الزجاج.

وتفصيلآ، اتصلت ” الأم ” تستنجد بالشرطة لحمايتها من التعنيف الذي تعرضت له، عندما امتنعت عن السير على الزجاج الذي قام ” الزوج المختل ” بتكسيره وطلب منها المشي فوقه.

حيث تعرضت الأم للضرب على يد زوجها حتى أصيبت ببعض الكدمات في عمودها الفقري والوجه، كما قطع شعر طفلته وأصيبت بكدمات في الظهر والقدمين والمؤخرة.

أنقذت الجهات الأمنية الطفلة ووالدتها من يد ” الزوج المختل ” ، وتم إيداعه في السجن.