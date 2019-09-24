«المشيقح » يزف خبرا سارا لجماهير النصر

ماجد محمد(صدى):

أعلن رجل الأعمال والعضو الذهبي بنادي النصر فهد المشيقح ، عن خبر سار لعشاق النادي مؤكدا أنّ سمو الأمير مشعل بن سعود وسمو الأمير منصور بن سعود، سوف ينضمان إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر.

وكتب المشيقح على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا:

“سينضم بإذن الله … صاحب السمو الملكي الأمير: مشعل بن سعود إلى قائمة الأعضاء الذهبيين …ومعروف أنّ سموه داعم لكل الإدارات من أيام الرمز”.

وقال في تغريدة أخرى: “بإذن الله سينضم إلى قائمة الذهبيين صاحب السمو الملكي … الأمير منصور بن سعود”.