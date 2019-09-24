أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 72 مليون ريال

محمد بن طحيطح(صدى):

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عدداً من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 72 مليون ريال .

وأوضح الدكتور وليد الحميدي بأن العقود شملت مشاريع درء اخطار السيول و تصريف مياه الامطار ببلدية الحازمي بقيمة بلغت 6.499.600 مليون ريال ، ومشروعات تطوير و تحسين الطرق و الشوارع و الميادين ببلديات وادي بن هشبل و محايل عسير و الساحل و سراة عبيدة بقيمة بلغت 34.039.957 مليون ريال ، بجانب انشاء ممرات للمشاه ببلدية الساحل بتكلفة قدرت نحو 599 ألف ريال فيما جاء مشروع سوق الخضار ببيشة بقيمة بلغت 5.011.000 مليون ريال .

وكان نصيب مبادرة انسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات و الملاعب بنحو 6.390.734 مليون ريال موزعة على بلديات وادي بن هشبل و بحر ابوسكينة .

وشملت المشروعات انشاء ساحات بلدية في المجاردة بقيمة وصلت 2.535.546 مليون ريال ، فيما جاء مشروعي استكمال انشاء المركز الحضاري و مبنى البلدية في بلقرن بقيمة بلغت 3.564.000 مليون ريال ، وقدرت تكلفة مشروع استكمال مبنى البلدية في الساحل قرابة 1.558.169 مليون ريال .

فيما كلف مشروع دراسة تطوير و تحسين الشوارع و ممرات المشاة بالأحياء السكنية بمدينة أبها نحو 6.615.000 مليون ريال.

وأضاف الحميدي بأن تلك العقود تأتي استمراراً وحرصاً من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.

مؤكدا بأهمية أن تكون كافة المشاريع مطابقة للجودة وانجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كافة المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها مع أهمية الوقوف ميدانيا لتفقد مستوى الانجاز على أرض الواقع.