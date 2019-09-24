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«جوجل» تطلق خدمة فريدة للشراء تضم مئات التطبيقات

«جوجل» تطلق خدمة فريدة للشراء تضم مئات التطبيقات
وكالات(صدى):

أطلقت شركة جوجل الأمريكية خدمة ” بلاي باس ” للشراء والتي تتيح مئات التطبيقات والألعاب المدفوعة من متجر ” جوجل بلاي ” مقابل اشتراك شهري ثابت .

وحددت جوجل حتى الآن 350 تطبيق للشراء عبر الخدمة ، مع توقعات بتزايدها ، إذ ستتاح الخدمة لجميع المطورين .

وحول التكلفة ، قالت جوجل أنها لن تتعدى 4.99 دولار شهرياً ، بينما سيحصل مستخدمي الولايات المتحدة عليها بمقابل 1.9 دولار فقط ، طوال العام الأول ، ويحصل الجميع على 10 أيام مجانية في بداية الإشتراك .

ومن المقرر أن تدعم الخدمة جميع الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد بما فيها الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل تعمل بنظام 4.4 .


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