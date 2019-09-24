« نظمي النصر » يؤكد على اكتمال العمل بالمطار وإطلاق العمل بالمجمعات السكنية للعاملين بالمشروع

الرياض(صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” المهندس نظمي النصر، عن اكتمال مطار “خيلج نيوم” بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة، مؤكداً على إطلاق العمل في المجمعات السكنية للعمالة التي ستنتقل لتطوير المشروع.

وأكد النصر في تصريحات إعلامية ، أنه يبشر المواطنين بمناسبة اليوم الوطني بقرب الانتهاء من الخطط الإستراتيجية لمشروع “نيوم” ، مؤكداً أنهم يعملون ليل نهار من أجل أن يكون العام القادم 2020 هو عام بداية الزخم الفعلي لمشروعات نيوم .

وأشار إلى أن هذه المشروعات ستكون شاهداً على همة السعوديين لبناء مسقبل واعد لبلدهم ، مُضيفاً ، أن أول الأهداف التي تحققها مشروعات “نيوم” للمملكة، هي تطوير الكوادر البشرية ليكونوا جزءاً من الفريق الذي يبني أضخم المشاريع في تاريخ البشرية، مشيراً إلى مبادرات الشركة الاجتماعية، مثل ابتعاث كوادر سعودية لدراسة البكالوريوس في أمريكا بتخصصات حددت لخدمة أهداف المشروع.