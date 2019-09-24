استدعاء 41 ألف سيارة دفع رباعي تابعة لهيونداي وكيا

سول(صدى):

كشفت وزارة البيئة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن قيام شركتي “هيونداي موتور ” و”كيا موتورز ” باستدعاء ما يزيد على 41 ألف سيارة دفع رباعي تعمل بالديزل، بسبب عيوب في نظام طرد العوادم.

وأوضحت الوزارة، أنها توافق على خطة الشركتين لإصلاح الأنظمة المعيبة من طرازي “هيونداي توسان 2” و”كيا سبورتاج 2″، حيث سيتم استدعاء 21.7 ألف مركبة من الطراز الأول، و19.7 ألف مركبة من الطراز الثاني، تم تصنيعها خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وأشارت إلى أن السيارات التي سيتم استدعاؤها تحتوي على مرشح لجزئيات الديزل تعطل بسبب خلل في برنامج ضبط درجة حرارة العادم، ومن المقرر استبدال الأجزاء التالفة مجانًا.