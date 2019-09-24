أزمة البيشي وسييرا تنتهي في 20 دقيقة
عقدت إدارة الإتحاد برئاسة أنمار الحائلي أمس الإثنين إجتماع مع المدرب التشيلي لويس سييرا واللاعب عبد العزيز البيشي لحل الأزمة التي اشتعلت بينهما مؤخراً .
وأكدت مصادر مقربة من نادي الإتحاد أن الحائلي نجح في حل الخلاف بينهما خلال الإجتماع الذي لم يتعدى 20 دقيقة وبعدها إنخرط اللاعب في التدريبات مجدداً .
وكانت الأزمة قد اشتعلت بين اللاعب وسييرا لإستبعاده من لقاء الهلال بالجولة الماضية ما جعل البيشي يعتقد بمحاباة سييرا لمواطنه خيمينيز على حسابه .
ويواصل الإتحاد تدريباته المكثفة بمشاركة البيشي بعد حل أزمته إستعداداً للقاء الشباب الجمعة المقبلة بالجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .
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