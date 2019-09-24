أزمة البيشي وسييرا تنتهي في 20 دقيقة

نواف السالم(صدى):

عقدت إدارة الإتحاد برئاسة أنمار الحائلي أمس الإثنين إجتماع مع المدرب التشيلي لويس سييرا واللاعب عبد العزيز البيشي لحل الأزمة التي اشتعلت بينهما مؤخراً .

وأكدت مصادر مقربة من نادي الإتحاد أن الحائلي نجح في حل الخلاف بينهما خلال الإجتماع الذي لم يتعدى 20 دقيقة وبعدها إنخرط اللاعب في التدريبات مجدداً .

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين اللاعب وسييرا لإستبعاده من لقاء الهلال بالجولة الماضية ما جعل البيشي يعتقد بمحاباة سييرا لمواطنه خيمينيز على حسابه .

ويواصل الإتحاد تدريباته المكثفة بمشاركة البيشي بعد حل أزمته إستعداداً للقاء الشباب الجمعة المقبلة بالجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .