ماذا يعني شعار اليوم الوطني 89 “همة حتى القمة “

سعيد العجل(صدى):

قدم سمير بن عبد العزيز العفيصان، أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية، شرحًا لـ شعار اليوم الوطني ٨٩ ” همة حتى القمة ” .

حيث بدأ ” العفيصان ” باستحضار ما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان و ” بالهمةِ العلياءِ يرقَى إِلى العُلا * فمن كان أرقَى هِمَّةً كان أظهرا ” .

ومن يتأمل هذا البيت من الشعر يدرك أن الهمة تصنع مجد الأمم وترتقي بها، وهذا ما استحضره سمو ولي العهد -رعاه الله- خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار العام الماضي، واصفا المواطنين السعوديين بقوله “همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض”، من هذه المقولة وهذا الوصف الرائع انطلق شعار اليوم الوطني 89 فقمة هذا الجبل تحتضن الماضي بتاريخها، والحاضر بهمة المواطنين والمستقبل برؤية 2030 في أحد أهم مشاريعها التي تقام بهذا المكان، وهو مشروع القدية أحد أكبر المشروعات السياحية التي تنفذ في إطار رؤية 2030 فإن كانت عبارة همة حتى القمة تختصر في ثلاثة كلمات إلا أنها تحوي بداخلها الكثير من الدلالات والرموز المعبرة عن همة الشعب السعودي التي استطاعت أن تنهض بهذا الوطن لتصل به إلى القمة تحت ظل قادة هذه البلاد -حفظهم الله- .

ويظهر هذا جليا فيما صنعته هذه الهمم وصولا بهذا الوطن للقمة من تنمية وحضارة سبقت بها العديد من الأمم في كافة المجالات برؤية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية لوطننا الغالي عبر مسيرة بدأت منذ سنوات وعقود، حيث اتخذت بلادنا الحبيبة هذه المسيرة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن –طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله-“.

هذه المسيرة التي تأتي رؤية 2030 لتضفي عليها رونقا وإبداعا برسم صورة تنموية رائدة لأرض المملكة تشارك في صناعتها كافة القطاعات من قطاعات حكومية وخاصة وغير ربحية فهنيأ لهذا الشعب بما صنعت هذه القيادة التي عاهدت فصدقت، ووعدت فأوفت، وعزمت فصنعت بهمتها وهمة شعبها قمة شامخة بين الأمم.