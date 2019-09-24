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السبب الحقيقي وراء استبعاد «المحمدي» لحسين عبدالغني ومساعي لحل الأزمة

السبب الحقيقي وراء استبعاد «المحمدي» لحسين عبدالغني ومساعي لحل الأزمة
ماجد الأشرم(صدى):

كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي عن السبب الحقيقي وراء رغبة المدرب صالح المحمدي في إستبعاد “عبد الغني ” كأول قرار له بعد توليه الجهاز الفني بعد الكراوتي برانكو إيفانكوفيتش .

وقالت أن السبب هو مخالفة “عبد الغني ” لتعليمات الجهاز الفني في أول تدريب يشرف عليه المحمدي ، ورفضه لبعض التمرينات مما أثار غضبه .

وأكدت المصادر أن الإدارة تسعى لحل الأزمة وعدم خروج اللاعب من قائمة الأهلي خلال الفترة المقبلة .

وكان القرار قد أثار جدل كبير على صعيد الجمهور والإدارة واللاعبين ، خاصةً وأن عبد الغني من كبار نجوم الأهلي وله إنجازات كبيرة بالنادي ونجاحات طوال مسيرته الكروية .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7329 ] نشر منذ 14 دقيقة

حسين عبد الغني ** شايف نفسه على المحمدي **!!!!!
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ويحسب نفسه فوق جميع الاعبين والمدرب ***!!!
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المفروض وفي هذا السن تكون قدوة لغيرك من اللاعبين ياااا حسين** وتتبع ما يطلبه منك المدرب *!!!
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وين كانت هذي العنتره والتمرد لما كان المدرب أجنبي *؟؟!!!!

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