السبب الحقيقي وراء استبعاد «المحمدي» لحسين عبدالغني ومساعي لحل الأزمة

ماجد الأشرم(صدى):

كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي عن السبب الحقيقي وراء رغبة المدرب صالح المحمدي في إستبعاد “عبد الغني ” كأول قرار له بعد توليه الجهاز الفني بعد الكراوتي برانكو إيفانكوفيتش .

وقالت أن السبب هو مخالفة “عبد الغني ” لتعليمات الجهاز الفني في أول تدريب يشرف عليه المحمدي ، ورفضه لبعض التمرينات مما أثار غضبه .

وأكدت المصادر أن الإدارة تسعى لحل الأزمة وعدم خروج اللاعب من قائمة الأهلي خلال الفترة المقبلة .

وكان القرار قد أثار جدل كبير على صعيد الجمهور والإدارة واللاعبين ، خاصةً وأن عبد الغني من كبار نجوم الأهلي وله إنجازات كبيرة بالنادي ونجاحات طوال مسيرته الكروية .

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