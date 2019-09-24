مصرع لاعب كرة السلة الأمريكي إيميت بالرصاص

طلال الغامدي(صدى):

كشف النادي الرياضي بيروت حامل لقب الدوري اللبناني في كرة السلة، عن وفاة لاعبه الأمريكي السابق أندريه إيميت أمس الاثنين، قتلا بالرصاص في دالاس.

وجاء في بيان النادي البيروتي عن اللاعب الذي حمل الوانه في 2012: ” لقد كان ايميت لاعبا مميزا والنادي الرياضي آلمه الخبر المفجع ونتمنى لروحه ان ترقد بسلام ” .

وكان اللاعب جالسا في سيارته خارج منزله الساعة الثانية والنصف فجر الاثنين، عندما اقترب منه شخصان مسلحان، وبعد مشاجرة، فرّ إيميت لكن تم إطلاق النار عليه؛ فيما عثر عليه أحد المارة في وقت لاحق لكنه توفي المستشفى.