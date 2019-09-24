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عقب فوز ميسي.. ” رونالدو ” ينشر رسالة غامضة

عقب فوز ميسي.. ” رونالدو ” ينشر رسالة غامضة
نواف السالم(صدى):

قام البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بنشر رسالة غامضة عقب إعلان “ فيفا” عن هوية الفائز بجائزة اللاعب الأفضل في العالم “ ذا بيست ” للموسم الماضي.

وعن ذلك، قال ” رونالدو ” عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” : “ الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرًا ” .

وأضاف: ” لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق، ضع في اعتبارك أنه بعد الليل يأتي الفجر دائمًا ”

وفاز ” ميسي ” بجائزة “ فيفا ” هذا العام، بعد أن رشح لحصدها ضمن القائمة النهائية التي ضمت أيضاً كل من رونالدو والمدافع الهولندي فرجيل فان دايك.


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