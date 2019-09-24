أحمد إبراهيم: أنغام تمر بحالة نفسية سيئة بعد زواجنا

القاهرة(صدى):

اعترف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج المطربة أنغام بمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الإنتقادات التي طالتهما بعد الزواج .

وقال ” إبراهيم ” في فقرة ” أسألني ” المذاعة عبر فضائية سي بي سي : أنغام طول عمرها مبتردش على الانتقادات ومبتقراش ومبتهتمش.. ولكن مؤخرا هي زعلانة لأن في تجاوز ضدها .

وأضاف أن ما زاد من حزنها عدم سفرهما في شهر العسل بسبب إنشغالهما بألبومها الغنائي الجديد .

وبسؤاله عن أول من بارك لهما بمناسبة الزواج ، قال: لا أتذكر بدقة، إما سميرة سعيد أو شيرين عبدالوهاب .

ورغم خلافهما مع المطربة السورية أصالة ، قال إبراهيم أنه يفرق جيداً بين الأمور الشخصية والشق الفني .

وكان زواج الثنائي قد أثار جدلاً كبيراً بالساحة الفنية ، خاصةً من جانب الفنانة أصالة لكون أحمد إبراهيم زوج ابنة شقيقة زوج أصالة المصري طارق العريان ، ووصفها ذلك بأنه خيانة لصداقتها .