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بالفيديو.. وزير التعليم يؤدي العرضة إحتفاءً باليوم الوطني للمملكة

بالفيديو.. وزير التعليم يؤدي العرضة إحتفاءً باليوم الوطني للمملكة
حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاركة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ احتفالية وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ89 ، والتي أقيمت أمس الإثنين تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض .

وأظهر المقطع وزير التعليم وهو يؤدي العرضة السعودية مع الحضور على خلفية الأهازيج الوطنية الأصيلة بمسرح الوزارة بالرياض .

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أطلقت أول دورة تدريبية لمشرفي النشاط والمعلمين على العرضة من خلال المركز الوطني للعرضة السعودية وبالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز ، تمهيداً لإلحاقها ضمن إهتمامات الطلاب داخل المدرسة وخارجها .


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