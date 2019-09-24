استقرار أسعار الذهب عند 1521 دولار للأوقية

وكالات(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب ذروة أسبوعين التي لامستها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف التباطؤ العالمي والتوترات في الشرق الأوسط، بينما تعرضت الأسعار لضغوط مع تحسن التوقعات إزاء التجارة الصينية الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:34 بتوقيت جرينتش، بلغ السعر الفوري للذهب 1521.62 دولار للأوقية (الأونصة) دون تغير يذكر، وذلك بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته منذ 6 سبتمبر أيلول عند 1526.80 دولار للأوقية.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1527.10 دولار للأوقية.