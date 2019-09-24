محمد السعران(صدى):

لاقى فيديو لتغريدة أطلقها نادي الصقور السعودي في إطار مشاركته في احتفالات اليوم الوطني 89 إعجاب الكثيرين من المتابعين واستحسانهم، وتناقلوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ربط الفيديو بين مصطلحات ومفردات هواية الصيد بالصقور، وما يوحيه الصقر من دلالات في الذاكرة الجمعية للشعب السعودي الذي ارتبط طويلا بهذا الطير النبيل.

وزاد من استحسان المتابعين لهذا الفيديو أن التغريدة جاءت شعرا يسهل تناقله وتداوله بين الجمهور، وأنها عبرت بجمالية شعرية عن عمق الانتماء والاعتزاز بالوطن وأمجاده. وفيما يلي نص الفيديو:

هَالجَزِيرة “وَطَنهم”..

اربَطَتهُم بـِ”سُبُوق حُب”

ولا جذبهُم أي “مِلْواح” من غيرها

سَكَنُوا صَحَارِيهَا..

لقوا فِي شَوَاهق “نَجد” مَجد

وَفِي هَامَات السَّرَاة .. طِيبُ وَنفَاه

شُمُوخُهم

عِزّتهم

هِمّتهم

شَجَاعتُهم

كبرِيائهم

)السعوديون .. صقورٌ من بشر(

ليعبر الفيديو عن مشاعر مواطني المملكة في هذا اليوم الخالد ولسان حالهم يقول: نعتزّ بهويتنا وننتمي لأرضنا، ونمضِي معًا للقمة.

