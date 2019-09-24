بالفيديو.. ‏Geely تستعد لإطلاق مركبة جديدة لعالم الدفع الرباعي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أخذت عملاق صناعة السيارات Geely، في الاستعداد لإطلاق مركبة جديدة ستكون من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي في العالم، ويطلق عليها Icon حيث تمتاز بالتصميم العصري للهيكل الذي يجعلها تبدو كسيارة من أفلام الخيال العلمي.

وتمتاز السيارة الجديدة بالشكل المميز للمصابيح التي تعمل بتقنيات LED، وتصميم الأبواب التي تفتح باتجاهين متعاكسين لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب، كما ستأتي بسقف بانورامي شفاف يعطي الراكب شعورا بالراحة أثناء الرحلات.

وستحصل على مقصورة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات تعمل باللمس موضوعة قبالة كل راكب؛ فضلًا عن كاميرات ترصد محيطها بالكامل، وأنظمة متطورة لاستشعار حركة السيارات والأجسام المحيطة، وأنظمة فرملة أوتوماتيكية لمنع الحوادث.