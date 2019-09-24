أطباء يحذورن من خطورة استخدام ” الماسكرا ” على العين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أعلن أطباء عيون بريطانيون أن ” الماسكرا ” يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا بالعين، إذا ما تم وضعها بشكل يومي .

وتفصيلآ، قالت المتحدثة باسم رابطة أطباء العيون البريطانية أن الاستخدام المستمر لـ ” الماسكرا ” ، يمكن أن يؤدي إلى عدوى خطيرة وحتى يمكن أن تدمر الغشاء الدمعي.

حيث أشارت إلى أن بعض مستحضرات الماسكرا تسبب تهيجًا لبعض المرضى، وسوف تمزق الغلاف الدمعي وهو ما يفترض أنه يغلف سطح العين في شكل غشاء دمعي رقيق.

ونصحت النساء بالانتباه للرموز الموضوعة على القنينة مثل “ 3 إم ” أي ثلاثة أشهر، وهي المدة التي ينصح باستخدام المنتج خلالها.