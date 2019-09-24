أردوغان يعقد اجتماعات سرية مع حاخامات اليهود

أنقرة(صدى):

عقد الرئيس التركي، رجب أردوغان، اجتماعات بحاخامات يهود، في نيويورك، بعيدًا عن أعين الصحفيين، على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ47 التي تنطلق اليوم الثلاثاء.

والتقى ” أردوغان ” مع الحاخامات اليهود، المنتمين إلى ” اتحاد يهود ضد الصهيونية “، بشكل مغلق في فندق “هيلتون ميدتون” بمدينة نيويورك، كما شارك وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، والناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جاليك أوغلو.

وانتشرت الانتقادات ضد أردوغان، والتي جاء فيها: ” اللقاء بالجماعة اليهودية ليس ذنبًا؛ لكن إذا كان الشخص الذي يلتقي باليهود هو الشخص الذي يتهم كل خصومه بالموالاة لإسرائيل واليهود والصهيونية العالمية؛ فهذا هو …. يمكنكم أن تملؤوا الفراغ بأي صفة ترونها مناسبة لوصف هذا السلوك! “.