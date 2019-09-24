وزير النقل: استبعد تطبيق رسوم على الطرق في الوقت الراهن

نايف السالم(صدى):

صرح وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بأن الأسبوعين المقبلين سيشهدان تحديد المستشارين؛ لدراسة الجسر الموازي لجسر الملك فهد بين مملكة البحرين والمملكة المزمع تشغيله عبر القطاع الخاص.

حيث أشار ” العامودي ” إلى انطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع ” الربط الخليجي ” عبر دولة الإمارات الشقيقة.

وعن تطبيق رسوم على الطرق، استبعد وزير النقل في الوقت الراهن تطبيق رسوم على الطرق وحتى نهاية 2020، مبينًا أن موضوع الرسوم يحتاج إلى تشريعات من قبل الجهات العليا.